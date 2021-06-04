ФАС заставила снизить "мусорные" тарифы в Курганской области

Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области снизил тарифы на вывоз ТКО в регионе. Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Как следует из постановления департамента, тарифы были пересмотрены по требованию ФАС России. Теперь стоимость услуги по вывозу мусора на второе полугодие 2021 года составит 565,61 рубля за кубометр или 3640,31 рубля за тонну. Ранее тариф был установлен на уровне 580,87 рубля за кубометр или 3737,72 рубля за тонну.

Причиной изменения тарифа стали экономически необоснованные расходы, которые были обнаружены в составе выручки регионального оператора ООО "Чистый город". Речь идет о сумме в размере более 60 млн руб.

Напомним, что изменить стоимость услуги еще 1 июня 2020 года потребовала ФАС России. Однако департамент долгое время не исполнял требования антимонопольного органа. В результате бывший руководитель регионального регулятора Ирина Гагарина получила административный штраф.