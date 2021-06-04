04 Июня 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Узнали уже приземлившись": Собчак рассказала о посадке самолета со сработавшим датчиком неисправности шасси

Ксения Собчак находилась на борту самолета "Аэрофлота", у которого возникли неполадки с шасси при посадке в московском Шереметьево. Борт летел из Санкт-Петербурга.

Ранее агентства сообщили об экстренной посадке борта с предполагаемой неисправностью, были мобилизованы спасательные службы, но они не понадобились – самолет Airbus А-321 со сработавшим датчиком неисправности шасси сел штатно.

"Стремноввто. Но главное никто не кололся что шасси не выходили. Узнали уже приземлившись", - написала в своем Telegram-канале Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

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Теги: шасси, экстренная посадка, аэрофлот, шереметьево, ксения собчак



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