"Узнали уже приземлившись": Собчак рассказала о посадке самолета со сработавшим датчиком неисправности шасси

Ксения Собчак находилась на борту самолета "Аэрофлота", у которого возникли неполадки с шасси при посадке в московском Шереметьево. Борт летел из Санкт-Петербурга.

Ранее агентства сообщили об экстренной посадке борта с предполагаемой неисправностью, были мобилизованы спасательные службы, но они не понадобились – самолет Airbus А-321 со сработавшим датчиком неисправности шасси сел штатно.

"Стремноввто. Но главное никто не кололся что шасси не выходили. Узнали уже приземлившись", - написала в своем Telegram-канале Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).