04 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Политика Свердловская область
Алексей Орлов (2017) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга стал видеоблогером. Новый ролик - каждую неделю

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов стал видеоблогером. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава уральской столицы рассказал сегодня в соцсети.

"Начинаю новую традицию в Instagram - подвожу итоги недели и рассказываю о самых знаковых событиях", - сообщил Орлов, записав короткое видео.

В 4-минутном ролике глава Екатеринбурга поведал о встрече с новым директором ЦПКиО им. Маяковского Павлом Зубакиным, о том, как на неделе съездил с проверкой в детские лагеря и о начале демонтажа в городе "ненужных" заборов. В конце Алексей Орлов поблагодарил уральцев, которые голосовали за проекты по благоустройству парков.

Новое итоговое видео в блоге мэра должно появиться в конце следующей недели.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Екатеринбурга отчитался о своих доходах за 2020-й год.

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Теги: Орлов, блог, видео, мэр, Екатеринбург



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