Глава "Аэрофлота" ждет открытия Египта в ближайшие дни

"Аэрофлот" рассчитывает на возобновление рейсов в Египет уже в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что заменить турецкий рынок довольно сложно.

"Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал Полубояринов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время.