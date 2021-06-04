04 Июня 2021
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египет красное море курорт отдых туризм пляж (2007) | Фото: album.turizm.ru

Глава "Аэрофлота" ждет открытия Египта в ближайшие дни

"Аэрофлот" рассчитывает на возобновление рейсов в Египет уже в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что заменить турецкий рынок довольно сложно.

"Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал Полубояринов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время.

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Теги: египет, аэрофлот



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