Доклад "АнтиПМЭФ": Финансовая политика препятствует развитию обрабатывающей промышленности

В Петербурге с помпой проходит международный экономический форум, демонстрирующий успехи, в основном, в виде звёзд тик-тока и дорогих меню. Но дискуссия о состоянии экономики и путях развития страны продолжается. На заседании Торгово-промышленной палаты РФ был представлен доклад - своего рода "АнтиПМЭФ": "О состоянии конкурентоспособности экономики России в 2020 году и ее влиянии на развитие отечественной промышленности", в котором, как подчеркнул председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, промышленник Константин Бабкин, вопрос о развитии страны рассматривается через призму обрабатывающей промышленности. Без этого невозможно обеспечить социальную стабильность. В курсе правительства наметились определённые позитивные тенденции, но финансовая политика до сих пор препятствует росту реального сектора.

"Финансовая политика смягчалась, хотя и не стала мягкой. Это привело к большей доступности кредитов, есть движение в правильном направлении. Но проводился старый курс, направленный на монополизацию банковского сектора. Вопиющая ситуация сложилась на рынке металла, на сырьё, именно на необработанные виды металла государство отказывается регулировать цены, что отрицательно сказывается на деятельности обрабатывающей промышленности", - рассказал Константин Бабкин.

В результате Россия импортирует гвозди, выгоднее экспортировать необработанный металл, чем производить даже самую простую продукцию. Металлурги при этом ставят рекорды по выплате дивидендов, соревнуются в длине яхт.

"Даже в тех неидеальных, сложных, иногда, я бы сказал, даже ядовитых условиях, предприятия развиваются, движутся вперёд", - констатировал Константин Бабкин. Однако парадигма, которую преследует правительство, идёт вразрез с интересами реального сектора. Странная политика проводится в области регулирования рынков — как внутреннего, так и внешних.

Председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза обратил внимание на то, что в стране нет инвестиционных банков. "Мы 30 лет строим рыночную экономику, а у нас до сих пор нет инвестиционных банков", - сказал он. Уровень изъятий всех видов государства из экономики составляет 40%. Тогда как в Китае 21%.

Экономист Абел Аганбегян обратил внимание на ещё одно обстоятельство. Конкуренция - лишь одно из условий экономического роста, нужен ещё рынок капитала.

"А мы создали систему, в которой нет такого рынка. Экономика выросла на 15% за счёт восьмикратного повышения цен на нефть в период с 1999 по 2008 гг. А промышленность пока не достигла советского уровня", - отмечает он. В итоге пришлось принести в жертву благосостояние. Конечное потребление снизилось на 10%. С 2015 г. сократили ввод жилья, численность бедных у нас увеличилась. Кроме того катастрофически выросла смертность, ущерб от которой, по оценке Аганбегяна, составил 9 трлн руб.

Центральный банк, по мнению Аганбегяна, нужно переименовать в Банк Развития и снижать ставки кредитов, а на инвестиции потратить часть валютных резервов. Также у ЦБ следует изъять внебанковские фонды длинных денег. Важно провести реформу частной собственности. Но самое трудное, по мнению экономиста, — это поднять платёжеспособный спрос, а самое главное — нужно вернуться к планированию. Это может стать дополнительным драйвером роста. По данным эксперта, уже 39 стран перешли сейчас планированию. Среди них не только Китай, но и несоциалистические страны, такие как Турция или Малайзия.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов констатировал, что в политике импортозамещения сбит прицел на уровне целеполагания. "Мы рискуем размазать инвестиции тонким слоем, взявшись за многое, и не получив результата нигде", - считает он.

По мнению депутата Госдумы от СР Михаила Емельянова, доклад ТПП особенно важен потому, что точка зрения о необходимости развития обрабатывающей промышленности вообще не присутствует в политическом поле. "Мы объединим усилия со Стивеном Сигалом", - пошутил Емельянов по поводу недавнего вступления актёра в партию. Депутат напомнил о приверженности правительства действующем в узкой парадигме монетаризма. "Фонд национального благосостояния, как говорится, берегут на чёрный день, так ведь пандемия — что может быть ещё чернее? Чума? Это не столько позиция правительства, сколько позиция политического руководства", - горько иронизировал Емельянов.

Поддержав других выступавших, он также рассказал, что сейчас банки — это по сути дела меняльные конторы, которые вообще не влияют на экономику как таковую, а также напомнил о том, что ЦБ не выполняет своих конституционных обязанностей по поддержанию роста экономики. "Снять председателя ЦБ сложнее, чем объявить импичмент президенту. Если ЦБ независим внутри страны, значит, он зависим от кого-то вовне", - констатировал Емельянов.

Экономист Владислав Жуковский напомнил, что производство в стране находится ниже уровня 1991 г. на 20%, а в то время даже не СССР, а только РСФСР по этому производству была больше, чем Китай. А в результате нынешней политики, сейчас в пересчёте по ППС, доходы россиян ниже 2009 г., но вчера министр финансов заявлил о перегреве российской экономики.

"Я вижу тактику такую, что мы адресуемся не столько к президенту или к ПМЭФ, а к миллионам людей в Саратове, в Ярославле, ещё где-то. Если миллионы людей будут понимать, что всё может и должно быть гораздо лучше, что есть рецепт реалистичный простой, то так или иначе это желание исполнится. Это не значит, что мы должны ждать, пока миллионы закипят, мы должны каждый день, каждый год, сколько нужно говорить об этом", - подвёл итог заседания Константин Бабкин.