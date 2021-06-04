"Проблемы будут только нарастать". Активист высказался о перспективе строительства "Второго Академического" в Екатеринбурге

Район Академический в Екатеринбурге в перспективе значительно увеличится, планируется заселить в эту часть города еще 290 тыс. человек - об этом сегодня на ПМЭФ договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава "Реновы" Виктор Вексельберг.

Екатеринбуржцы таких планов не оценили. Особенно в недоумении остались нынешние жители пока еще единственного Академического, которые в комментариях обратили внимание Куйвашева на недостаточное количество школ, детских садов и отсутствие соответствующей количеству жителей микрорайона транспортной сети. Напомним, что именно школы Академического набирали по два десятка первых классов, учить которые пришлось бы в три смены.

Как сообщили Накануне.RU председатель ТОС "Академический" Денис Каракоз, при нынешней расстановке приоритетов застройщиков и правительства региона, даже при развитии территории проблемы будут только нарастать.

На данный момент, по его словам, в Академическом нет нормальных выездов, поскольку все деньги дорожного фонда уходят на дороги развития под строительство новых домов. Школы не строятся, потому что земли под их строительство все чаще переводятся в категорию под жилое строительство. И это не все проблемы "развивающегося" микрорайона.

"Район Академический не имеет ни одной заправки, нет каких-то социальных объектов, которые могли бы хоть как-то разрядить эту обстановку. Приходится ездить из Академического довольно далеко в центр. На это люди тратят по пробкам по два часа в день туда и обратно, то есть четыре часа в день они стоят в пробках. Но те люди, которые должны представлять народ во власти, являются работниками аффилированных строительных компаний и структур. Соответственно, мы не имеем представителя в городской думе, например, который мог бы встать и сказать, давайте что-то с этим сделаем", - пояснил активист.



По словам Каракоза, выполнение требований и пожеланий граждан в первоначальном плане проекта не гарантирует того, что проект не будет изменен в угоду застройщиков, тенденция чего прослеживается и сегодня.

"Они меняют план застройки чуть ли не каждые 2-3 месяца, и мы видим, что все меняется исключительно в одну и ту же сторону – мешаются площади. Даже здание администрации района сделали теперь зданием администрации застройщика и перенесли его в парк для того, чтобы на том месте, где должна быть администрация, построить что-то другое. То есть за счет парка они строят дома. И это проблема тоже будет только нарастать. Вместо скоростного трамвая, у них есть деньги на строительство. Это все люди, которые создают жесткие перекосы и пока губернатор будет их поддерживать, у нас будут проблемы только нарастать", - заключил активист.

Соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На момент публикации, компания "КОРТРОС" не смогла предоставить комментарий о содержании проекта и сроках его реализации.