"Ученые говорят, что нужно привить 80-90% населения, но это неофициальная позиция" - Мурашко

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о существующей в научном сообществе дискуссии по поводу того, какую долю населения следует привить от коронавируса.

"Для того чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, для этого, конечно, нужно достигать коллективного иммунитета. Этот первые шаги для того, чтобы остановить [эпидемию]. Выходить, конечно, нужно на цифры, близкие к 80-90%", - сообщил министр на сессии ПМЭФ, добавив, что это мнение ученых, такая позиция не является официальной.

"60% – рабочая ситуация, мы идем к ней", - заметил Мурашко.