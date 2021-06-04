04 Июня 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

В Соликамске сразу пять "едроссов" вышли из партии: в том числе спикер думы и его зам

Спикер Соликамской городской думы Дмитрий Дингес, его зам Евгений Гаага, а также депутаты Вальтер Пельц, Александр Хлызов и врач-анестезиолог-реаниматолог соликамской горбольницы Олег Георгиев покидают "Единую Россию", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным telegram-канала "Слуховой Анализатор", решение о выходе из партии было принято на заседании местного политсовета "Единой России". Выход из партии связан с тем, что они проиграли "праймериз" "ЕР", лишившись, таким образом, возможности выдвижения на выборы от партии.

Возможно, выход из "Единой России" связан с решением перейти под знамена другой партии.

Отметим также, что ранее депутаты Соликамска создали временную комиссию по вопросу досрочного прекращения полномочий спикера. Рассмотреть этот вопрос планируется до конца месяца. Причины недоверия спикеру не уточняются.

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Теги: Единая Россия, праймериз, дума соликамска, Дмитрий Дингес



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