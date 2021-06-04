04 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ТЭЦ-2 к 2023 году переведут на использование природного газа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо договорились о переходе ТЭЦ-2 на сжигание майкубенских углей с более низким содержанием зольности и серы в 2021 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

К 2023 году ТЭЦ должна начать использовать природный газ.

Напомним, в феврале Алексей Текслер и генеральный директор компании "Фортум" Александр Чуваев подписали двустороннее соглашение о реализации природоохранных мероприятий. В рамках соглашения, "Фортум" должна перевести ТЭЦ-2 на использование природного газа. ТЭЦ-2 единственная тепловая электростанция в Челябинске, которая оставалась работать на угле. Это приведет к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 2,1 тыс. т.

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Теги: ТЭЦ-2, Фортум, выбросы, экология, уголь,



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