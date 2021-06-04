Россия может открыться для вакцинного туризма в июле – глава РФПИ

Уже с июля этого года Россия может открыться для иностранцев для вакцинного туризма, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии ПМЭФ.

По его словам, сейчас уже насчитывается достаточно большое количество мировых лидеров, влиятельных иностранцев (которые, в том числе, приезжают в Россию), которые привились "Спутником V".

Он добавил, что вопрос признания "Спутника V" ВОЗ и EMA – "это вопрос одного – двух месяцев". "Пока у экспертов не появилось серьезных замечаний", - рассказал Дмитриев о работе специалистов ВОЗ по экспертизе российской вакцины.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время сессии на ПМЭФ заверил, что техническая комиссия сейчас работает в России, после возвращения в Женеву приступит к оперативному анализу полученных данных. При этом он отказался назвать конкретные сроки признания российской вакцины.