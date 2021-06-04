04 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Супруга сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняемого в непредумышленном убийстве 19-летнего азербайджанца в Новосибирской области (2021) | Фото: ridus.ru

МВД: Никаких угроз жене новосибирского инспектора ДПС не поступало

Жена инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего нарушителя при задержании под Новосибирском, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину по совету своего адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, передает ТАСС.

Там уточнили, что женщина сделала это для привлечения к ситуации внимания общественности, в действительности каких-либо угроз в адрес ее семьи не поступало.

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ и Следственного комитета. Наталья Гусева записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ей стали поступать многочисленные угрозы. Женщина просит защитить ее семью и не допустить оказания давления на следствие.

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Теги: новосибирск, мошково, сотрудник дпс, наталья гусева



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