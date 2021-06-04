Песков прокомментировал слова о "российских спонсорах" Nexta

Кремль не знает, кого имел в виду Роман Протасевич при высказывании о "спонсировании" Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что не знает, кто имелся ввиду под "российскими олигархами", передает РИА Новости.

Ранее Протасевич, который был арестован после посадки в Белоруссии лайнера Ryanair, заявил о том, что в дальнейшем Nexta планировали задействовать на российском направлении оппозиционной работы.

Другим его откровением стало то, что телеграм-канал Nexta долгое время финансировал некий российский олигарх, в названии компании которого есть слово "Урал" и она связана с горнодобычей.

По его словам, в один момент канал начал принимать читательские пожертвования, и крупная российская компания стала регулярно осуществлять внушительные переводы. Протасевич не смог вспомнить ее названия, однако, с его слов, он "где-то читал, что ее владелец является конкурентом Михаила Гуцериева".