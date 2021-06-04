04 Июня 2021
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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал слова о "российских спонсорах" Nexta

Кремль не знает, кого имел в виду Роман Протасевич при высказывании о "спонсировании" Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что не знает, кто имелся ввиду под "российскими олигархами", передает РИА Новости.

Ранее Протасевич, который был арестован после посадки в Белоруссии лайнера Ryanair, заявил о том, что в дальнейшем Nexta планировали задействовать на российском направлении оппозиционной работы.

Другим его откровением стало то, что телеграм-канал Nexta долгое время финансировал некий российский олигарх, в названии компании которого есть слово "Урал" и она связана с горнодобычей.

По его словам, в один момент канал начал принимать читательские пожертвования, и крупная российская компания стала регулярно осуществлять внушительные переводы. Протасевич не смог вспомнить ее названия, однако, с его слов, он "где-то читал, что ее владелец является конкурентом Михаила Гуцериева".

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Теги: дмитрий песков, Nexta



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