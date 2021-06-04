04 Июня 2021
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Политика Челябинская область
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В "Единой России" проведут проверку по информации о взломе аккаунтов пользователей госуслуг

Челябинское региональное отделение "Единой России" направит информацию о взломе аккаунта на портале "Госуслуги" журналистки Арины Бородиной в федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования для проведения проверки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии.

"В региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования не поступало жалоб, связанных с использованием персональных данных личного кабинета на портале Госуслуг. Отметка о верификации выборщика от Центра обработки персональных данных "Единой России" в личном кабинете портала Госуслуги появлялась у всех граждан, принимавших участие в предварительном голосовании, после верификации с целью подтверждения личности. Региональное отделение не имеет доступа к данным выборщиков. Информация об инциденте для проверки будет направлена в федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования", - рассказали в региональном отделении.

Как сообщало Накануне.RU ранее, о взломе Бородина узнала, когда зашла в личный кабинет, чтобы внести данные своего нового загранпаспорта. Она увидела, что в графе регистрация и постоянное место жительства у нее вбит другой адрес – город Челябинск, с указанием улицы, дома и квартиры. Известно, что это не единичный случай.

Это уже подтвердили в Минцифры. Там обратили внимание, что аккаунты пользователей были защищены слабыми паролями. В "Единой России" в связи со случаями несанкционированного использования данных россиян намерены обратиться в правоохранительные органы.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: госуслуги, праймериз, Единая Россия,



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