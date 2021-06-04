Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт - Мурашко

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что борьба с пандемией "еще точно не завершена". "У нас есть очаги заболевания внутри страны. Мы переломили ситуацию, да", - заявил он на ПМЭФ. При этом чиновник отказался поддерживать какую-либо версию о происхождении вируса и различные расследования, которые предлагается по этому поводу провести, мол, пока еще слишком мало данных.

Мурашко призвал готовиться к новым "инфекционным вызовам". "Действовать нужно быстрее – прозвучал набатный колокол. Надо отслеживать очаги возникновения, разрабатывать быстрее вакцины, лекарства, тест-системы. Вакцина – это оружие после боя. Всегда так и было. Сегодня иначе. Сегодня она разрабатывается во время пандемии, это инновационный подход", - пояснил министр.

Он также призвал не рассматривать ПЦР-тесты на коронавирус "как идеализированный стандарт". "При развитии заболевания возбудитель часто опускается ниже, с верхних дыхательных путей его выявить невозможно. Техника забора материала тоже имеет значение, как и специфичность теста. Хотя в целом мы довольны качеством тест-систем", - рассказал Мурашко.