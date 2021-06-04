Бастрыкин потребовал обосновать арест новосибирского инспектора ДПС

Председатель СКР Александр Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении инспектора ДПС, смертельно ранившего мужчину.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, новосибирским следователям поручено доложить, на каких основаниях было возбуждено это дело, а также вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудника ДПС.

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу, назначены служебные проверки.

Уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат.

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

В СКР сообщили, что полицейский превысил свои полномочия - он ударил 19-летнего мужчину руками и ногами, а потом вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение, направил его на мужчину и "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".