04 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: faxnews.ru

Бастрыкин потребовал обосновать арест новосибирского инспектора ДПС

Председатель СКР Александр Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении инспектора ДПС, смертельно ранившего мужчину.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, новосибирским следователям поручено доложить, на каких основаниях было возбуждено это дело, а также вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудника ДПС.

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу, назначены служебные проверки.

Уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат.

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

В СКР сообщили, что полицейский превысил свои полномочия - он ударил 19-летнего мужчину руками и ногами, а потом вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение, направил его на мужчину и "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".

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Теги: новосибирск, мошково, сотрудник дпс



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