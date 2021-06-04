"Пермский свинокомплекс" погасил зарплатную задолженность в 3,5 миллионов перед работниками

Прокуратура Краснокамска добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками "Пермского свинокомплекса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, за апрель перед 177 работниками образовалась задолженность по оплате труда в сумме более 3,5 млн рублей. При этом проценты за несвоевременную оплату труда работникам предприятия не были выплачены. Прокурор внес представление директору свинокомплекса и предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, первый квартал 2021 года свинокомплекс завершил с убытком в 161,1 млн руб. В мае депутаты заксобрания Пермского края поддержали выплату субсидии в размере 116 млн руб. Из этих средств 69,3 млн руб. будет направлено на приобретение зерна для комбикормов. Расходы на оплату труда сотрудников свинокомплекса оцениваются в 29,7 млн руб., на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию планируется направить 11,3 млн руб., приобретение ветеринарных препаратов — 5,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля.