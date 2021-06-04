"Уралкалий" и "РусТрансКом" подписали соглашения о сотрудничестве

Компания "Уралкалий", которая является одним из крупнейших мировых производителей калия, и "РусТрансКом" объявляют о стратегическом партнерстве и подписании соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", документ подписали гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук и первый вице-президент "РусТрансКом" Алексей Грибанов во время проведения Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились организовать взаимодействие с целью обеспечения своевременной отгрузки и транспортировки растущих объемов продукции "Уралкалий" в вагонах-хопперах ООО "РусТрансКом", а также определения других потенциальных направлений сотрудничества.

Виталий Лаук отметил, что подписание соглашения повысит эффективность логистических процессов.

"РусТрансКом" на протяжении многих лет является надежным партнером "Уралкалия". В среднем объем перевозок наших грузов ресурсами "РусТрансКома" составляет около 1,5 млн тонн в год с перспективой увеличения в 2021 году до 2 млн тонн в год. Подписание соглашения позволит повысить эффективность логистических процессов, а также гарантировать своевременную доставку продукции компании до потребителя", - заявил он.

Алексей Грибанов, в свою очередь сообщил о планах по сотрудничеству с "Уралкалием" на ближайшие пять лет.

"С начала 2018 по апрель 2021 года, мы осуществили более 70 000 вагоноотправок для "Уралкалия". В течение ближайших пяти лет, при реализации базового сценария, мы планируем обеспечить перевозку 10 млн тонн или 143 тыс. вагоноотправок", - отметил он.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 тыс. сотрудников.

Группа компаний "РТК" — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер на рынке перевозок насыпных и лесных грузов. "РТК" входит в пятерку крупнейших независимых операторов подвижного состава в РФ по объему вагонного парка. Управляет парком более 67 тыс. вагонов.