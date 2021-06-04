Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в преднамеренном проигрыше

Скандал на открытом чемпионате Франции по теннису: издание Le Parisien сообщило о задержании полицией 26-летней россиянки Яны Сизиковой. Девушку, якобы, заподозрили в проведении договорного матча и преднамеренном проигрыше.

Сообщается, что спортсменку задержали накануне вечером, когда она выходила от массажиста после окончания матча в первом круге женского парного турнира Ролан Гарросса. В этом поединке Сизикова и ее партнерша по команде Екатерина Александрова встретились с Айлой Томлянович и Сторм Сандерс из Австралии.

Издание сообщает, что в гостиничном номере теннисистки провели обыск.

Примечательно, что претензии к Сизиковой относятся к турниру не этого года, а к 2019-му году. Следствие располагает данными, что на неочевидную победу с определенным счетом в матче россиянок против румынок в разных странах в букмекерских конторах были поставлены большие деньги. В итоге Сизикова во время матча допустила две двойные ошибки и проиграла одно очко.

Сизикову нельзя назвать известной спортсменкой: сейчас она занимает 765-е место в мире в одиночном разряде, в ее карьере пока есть только одна крупная победа – в 2019 году в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой они выиграли турнир.