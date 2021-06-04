Челябинский замминистра получил предостережение УФАС из-за комментария о самокатах

Челябинское УФАС выдало заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александру Егорову предостережение из-за его высказывания о сервисах проката электросамокатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"Они не очень правильно зашли в город. Если Вуш выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал, подписал соглашение о сотрудничестве. То урент влез самовольно, договорившись на мелком уровне с кем-то в районе", - написал Егоров в телеграм-канале.

В УФАС считают, что публичные высказывания о потенциальной невозможности выхода на рынок хозяйствующих субъектов по осуществлению шеринга электросамогатов без соответствующих согласований с органами власти Челябинской области могут привести к созданию дискриминационных условий на рынке.