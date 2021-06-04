В Тыве село закрыли на карантин из-за сибирской язвы

Село Бижиктиг-Хая в Республике Тыве закрыли на карантин из-за выявленной у местного жителя сибирской язвы. Об этом сообщил на своей странице врио главы республики Владислав Ховалыг.

Он отметил, что у 29-летнего жителя подозревают сибирскую язву в кожной форме. Она менее опасна, чем легочная и желудочно-кишечная, но он все равно ввел карантин, чтобы предотвратить распространение болезни. Больной получает необходимую помощь, врачи наблюдают за состоянием контактировавших с ним.

В селе работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания. Решение о дальнейших действиях будет принято позже, когда ситуация прояснится.

В селе Бижиктиг-Хая официально проживет чуть более 500 человек.