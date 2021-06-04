Многодетным свердловским семьям 8 лет выдавали земельные участки в бездорожном районе и без водоснабжения

Прокуратура Первоуральска проверила соблюдаются ли требования законодательства при предоставлении многодетным семьям земельных участков в качестве меры социальной поддержки. Как оказалось, с 2013 г. и по сегодняшний день семьи получали участки, которые не были подключены к инфраструктуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, за вышеуказанный период в на ул. Новая с. Слобода г. Первоуральска было предоставлено 14 земельных участков. При этом на них отсутствуют технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно: водоснабжение, водоотведение, отсутствует автомобильная дорога общего пользования для проезда к земельным участкам и освещение. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, если участки выступают в качестве соцподдержки гражданам, последние не должны возлагать на себя бремя дополнительных финансовых затрат, связанных с инфраструктурным оснащением.

В связи с этим прокурор Первоуральска обратился в суд с иском к администрации городского округа, управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск.

Суд удовлетворил требования прокурора о возложении ответственности на ответчиков. Таким образом, администрация городского округа Первоуральск до 31 декабря 2022 г. организует мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры: системы коммунального водоснабжения к земельным участкам, расположенным на ул. Новая в с. Слобода г. Первоуральска.

Администрация также совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства до 31 декабря 2022 г. обеспечат участки автомобильной дорогой и уличным освещением.