ФССП ищет имущество Навального для взыскания 29 млн рублей

Судебные приставы ищут имущество и деньги Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 млн рублей, которые его обязали выплатить суды. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его данным, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет, а по закону обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. "Будем дальше искать - денежные средства, имущество", - сказал Аристов.

Он уточнил, что частичное взыскание уже произошло, но точную сумму назвать не смог.

Напомним, Навальному после возвращения в Россию заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

Ранее Навальный в своем "Инстаграме" рассказал, что ему "официально сообщили" о трех новых уголовных делах против него: о хищении пожертвований, отправленных гражданами в ФБК (включен в реестр "иностранных агентов"); о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", в том числе за то, что "без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина"; и об оскорблении судьи Акимовой по делу об оскорблении ветерана.