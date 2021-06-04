04 Июня 2021
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Экономика В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Чисто гипотетически: Рогозин не исключил, что частный капитал придет в Роскосмос в этом году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что частный капитал в 2021 году придет на предприятия госкорпорации. "Я не исключаю, что уже в этом году мы станем свидетелями того, что частный капитал пойдет и на предприятия Роскосмоса", - цитирует ТАСС чиновника.

Заявление крайне удобное, потому что не подразумевает ответственности: частный капитал может прийти, а может не прийти, как не приходил в течение 30 лет. Еще в феврале этого года тему частного капитала в российском космосе обсуждали в Совете Федерации. Тогда эксперты привели удручающие цифры: мировая космическая экономика составляет сейчас порядка 320 млрд евро, и вклад в нее России – всего 1,5%. Специалисты отмечают, что ответственность за отсутствие инвестпривлекательности отрасли целиком лежит на государстве: это и бюрократические препоны, и отсутствие актуального законодательства. При этом представители частных компаний не ставят в этом списке на первое место преференции и, например, налоговые льготы.

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Теги: дмитрий рогозин, частные инвестиции, роскосмос



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