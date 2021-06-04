"Лживые интриги". Чичерина раскрыла причины ухода из движения "За правду"

Известная рок-певица Юлия Чичерина раскрыла Накануне.RU причины выхода из движения "За правду!", возглавляемого Захаром Прилепиным. Она покинула прилепинский проект еще до объединения с партией "Справедливая Россия" и с партией "Патриоты России", а о своих мотивах впервые рассказала только сейчас.

"Люди-то те же и повадки их, конечно, стали заметны на первом же совместном мероприятии "За правду". Это обычное людское сообщество, где каждый думает только о себе и своих близких, а на вид все по законам шоу-бизнеса. Это сразу заметно стало, обещания и красивые слова на публику лишь, а на деле просто обеспечивают себя и свои семьи карьерой и финансами. Меня же просто пытались цинично использовать, но интересы у нас разные и вряд ли сработаемся", - сказала Чичерина в беседе с Накануне.RU.

Певица, не стесняясь в выражениях, назвала представителей движения "лживыми интриганами".

"Оказалось, в 2017 году как раз эта тусовка отказала мне в выдаче паспорта ДНР, а выдали его в итоге Никите Джигурде... Подробности всплывают, все тайное становится явным, и если ты интрижки, лесть и ложь называешь "правда", через какое-то время она вывернется и покажет своё дно", - пояснила исполнительница.

Чичерина также раскритиковала объединение "За правду" с партиями "Справедливая Россия" и "Патриоты России".

"Сколько их ещё будет - этих слияний, пертурбаций, и во что этот спойлер превратится, в итоге одному Богу известно! Идея хорошая, но чрезмерно коммерческая. Самое место там Олегу Генефельду Фельду и Коле Ротову, ещё бы взять туда Диму Быкова, "друзей" Прилепина - и будет отличная тусовка, могут Протасевича взять для пущей толерантности. Я думала, они будут прибираться в продажном укропам шоу-бизнесе и СМИ, а в итоге это все становится этим самым шоу-бизнесом! Люди не ангелы, конечно, пусть собираются в свои партии и рассказывают свои сказочки друг другу и делают вид, что верят", - заключила Чичерина