Суд отказался исключить "Медузу"* из реестра СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал в исковых требованиях изданию "Медуза"*, попросившему исключить его из реестра СМИ-иностранных агентов. Ранее иностранное СМИ было внесено в этот список Минюстом.

Защита издания сообщила, что Минюст не предоставил документы, подтверждающие иностранное финансирование издания.

О включении "Медузы" в реестр стало известно 23 апреля. Чуть позже издание, чья редакция находится в Латвии, сообщило о возможных финансовых проблемах из-за ухода партнеров и рекламодателей.

Накануне о закрытии сообщило другое издание, также внесенное Минюстом в список СМИ-иноагентов – VTimes**. Журналисты проекта сообщили, что рекламодатели отказываются с ними работать, чиновники и бизнесмены опасаются давать комментарии изданию с такой "пометкой".

*"Медуза" – издание, внесенное в реестр Минюста РФ СМИ-иностранных агентов

**VTimes – издание, внесенное в реестр Минюста РФ СМИ-иностранных агентов