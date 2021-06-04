Жена застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину и ФСБ

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ и Следственного комитета.

Наталья Гусева записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ей стали поступать многочисленные угрозы. Женщина просит президента, главу ФСБ Александра Бортникова и руководителя СКР Александра Бастрыкина защитить ее семью и не допустить оказания давления на следствие.

Жена застрелившего нарушителя полицейского попросила помощи у Путина и ФСБ.



Наталья Гусева записала видеообращение. По словам женщины, ей стали поступать многочисленные угрозы.https://t.co/PUXHL0BrPD pic.twitter.com/g6Lkgi9WI6 — #говоритмосква (@govoritmsk) June 4, 2021

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

В СКР сообщили, что полицейский превысил свои полномочия - он ударил 19-летнего мужчину руками и ногами, а потом вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение, направил его на мужчину и "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".

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