04 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область
задержание экстремистов в Челябинске (2012) | Фото:74.mvd.ru

В Екатеринбурге банда занималась инсценировкой ДТП. Ущерб страховым - около 4 млн

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве при получении страховых выплат. Ущерб составил около 4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался член организованной группы, занимавшейся получением страховок под видом мнимых ДТП. В банду, созданную в 2017 году, входили люди, имеющие специальные познания в ремонте автомобилей и обладающие даром убеждения. Всего в ней состояло более 10 человек.

Организатор группы арендовал автосервис в Екатеринбурге, в котором злоумышленники специально портили машины, создавая видимость повреждений при ДТП. Также они извлекали подушки безопасности для придания видимости срабатывания этой системы.

Затем преступники выезжали на место, где производили инсценировку аварии и обращались в ГИБДД для оформления соответствующих документов. После чего направляли заявления в страховые компании о производстве выплат.

полиция, ДПС(2021)|Фото: Накануне.RU

Как показало расследование, таким образом страховщикам был причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей. Также подельники пытались похитить еще 3,2 млн рублей. Сейчас уголовное дело одного из членов банды направлено в Октябрьский районный суд.

Что касается остальных соучастников, некоторым уже вынесен обвинительный приговор, дела других находятся на рассмотрении в суде. В отношении организатора дело выделено в отдельное производство, так как ранее он находился в розыске.

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Теги: банда, ДТП, суд, инсценировка, Екатеринбург



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