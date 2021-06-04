Это фиаско! Ямальцев возмутило закрытие дороги Салехард - Надым до августа

Участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра закрыли до 1 августа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о закрытии дороги опубликована в официальном сообществе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства "Дороги и транспорт Ямала" "ВКонтакте". Кроме того, для сохранности дороги ограничения по осевым нагрузкам будут действовать до 1 октября.

Новость разозлилась ямальцев. Местные жители возмущены тем, что дорога оказалась закрыта в разгар отпусков.

"Подставили все население ЯНАО одним разом, ну и какой смысл был открывать раньше времени? Это абсолютное фиаско", "И это в период отпусков! Облажалась власть по полной. А сколько флагов и какие речи были на открытии дороги", "Как теперь людям из отпуска возвращаться, кто уехал на авто?"," Главное с большим размахом открыть дорогу, которая в первые месяцы тепла растаяла"." И самолётик на Надым отменили. Добирайся как хочешь", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 25 апреля власти региона приняли решение закрыть дорогу, из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами.