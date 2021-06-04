ФАС требует пересмотреть терсхему ТКО в Челябинской области

ФАС России обвинило минэкологии Челябинской области в ограничении конкуренции и создании преимущества для отдельных коммерческих игроков на рынке твердых коммунальных отходов (ТКО). Ведомство обратило внимание на условия терсхемы в части Магнитогорского кластера, где все отходы дискриминационно планируется направить на мусоросортировочный комплекс (МСК) единственной компании – АО "Ситиматик" (бывшее АО "Управление отходами"), подконтрольное группе "КСП Капитал" Сергея Котляренко. Сейчас компания только строит новые МСК по концессионному соглашению с правительством области. Однако, учитывая требования ФАС, загрузить его на обещанные 80% может не получиться. А значит, региональному бюджету придется ежегодно компенсировать структуре Котляренко десятки миллионов рублей.

Как следует из предупреждения ФАС, министерство экологии должно до 15 июня 2021 года внести изменения в территориальную схему обращения ТКО. Фактически, от министерства требуется урезать потоки отходов на новые объекты и перенаправить их на второй существующий в Магнитогорском кластере МСК, принадлежащий ООО "Спецкомплекс".

Напомним, 24 декабря 2015 года министерство экологии Челябинской области подписало концессионное соглашение с АО "Управление отходами" (ныне "Ситиматик") о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры области в отношении переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Магнитогорского кластера. Согласно концессионному соглашению, АО "Управление отходами" будет осуществлять деятельность по приему, обработке, утилизации и захоронению ТКО с использованием объекта соглашения, а именно: мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО. Проектная мощность МСК составит 200 тыс. тонн в год, а объем инвестиций более 1,3 млрд рублей.

АО "Ситиматик" реализует концессионные проекты в сфере обращения с ТКО в шести субъектах РФ и оказывают услуги региональных операторов в четырех регионах .По данным "Контур Фокус", с декабря 2020 года компания полностью принадлежит АО "Диджиталтех", входящей в группу "КСП Капитал" Сергея Котляренко. Последний занимается управлением активами бывшего первого вице-премьера и действующего руководителя ВЭБа Игоря Шувалова.

ФАС указывает, что терсхемой потоки ТКО разделены на 2 периода: 2021 год и 2022-2027 годы. При этом в 2021 году весь мусор будет поставляться на МСК "Спецкомплекса" с трех территорий кластера (Магнитогорска, Агаповского и Нагайбакского района). Суммарно мощности будут загружены на 100% (100 тыс. тонн). Но, начиная с 2022 года и до 2027 года ООО "Спецкомплекс" будет обеспечено только на 15% и то за счет муниципальных образований Карабашского и Кыштымского кластеров, что накладывает дополнительные транспортные и логистические расходы. А 100% отходов Магнитогорского кластера (135 тыс. тонн) будет направлено на обработку на строящийся МСК АО "Ситиматик".

"Из приведенных данных следует, что объемы ТКО, направляемые на МСК, принадлежащий ООО "Спецкомплекс", начиная с 2022 года, согласно терсхеме, будут существенно снижаться по сравнению с 2021 годом (более чем в 6,5 раза). Таким образом, предполагаемая загрузка объекта на 2022-2027 год составит 15% от существующей мощности. Сокращение объема может повлечь уход хозяйствующего субъекта, функционирующего на протяжении длительного времени, с рынка обработки ТКО", – отмечает ФАС в постановлении.

В министерстве экологии с предупреждением ФАС не согласны и добровольно изменять терсхему не намерены. Представитель ведомства заявил, что минэкологии будет отстаивать свою позицию в суде.

Таким образом, с 2022 года в Магнитогорском кластере будут действовать два МСК, суммарной мощностью 300 тыс. тонн. При этом суммарно за год территория образует только 140 тыс. тонн отходов. Участники рынка отмечают, что концессионное соглашение является излишним, и изначально кластеру не требовались такие мощности по обработке ТКО.

"Концессия была заключена еще в 2014 году, но строительство началось только два года назад. За это время можно было изменить условия соглашения. Во-первых, это позволило бы избежать конфликтов сейчас, а во-вторых снизить расходы на строительство. Так как концессия предполагает возврат инвестиций в том числе за счет тарифа, это позволило бы снизить стоимость услуги для потребителей", - отметил собеседник агентства.

Отметим также, что по условиям концессии минимальная загрузка нового мусоросортировочного комплекса должна составить не менее 80%. Если условия не будут соблюдены правительство Челябинской области взяло на себя обязательства компенсировать АО "Ситиматик" весь недобор средств из регионального бюджета.

Напомним, что это уже не первое требование ФАС, в котором говорится о нарушении конкуренции со стороны минэкологии. Так, после последней корректировки терсхемы объект "Спецкомплекса" был полностью исключен, однако в конце 2020 года антимонопольщики через суд добились внесения изменений, после чего министерство вернуло в работу МСК, загрузив его ТКО из соседних кластеров. Теперь ФАС настаивает на перераспределении потоков ТКО.