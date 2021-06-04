Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Минтруд изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, пообещал глава ведомства Антон Котяков на полях ПМЭФ-202.

"Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта", - приводит его слова РИА Новости.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал предложение парламентариев, предложивших сделать 31 декабря выходным днем.

Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным. Но переносить выходные постоянно кабмин не хочет.