Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным
Минтруд изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, пообещал глава ведомства Антон Котяков на полях ПМЭФ-202.
"Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта", - приводит его слова РИА Новости.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал предложение парламентариев, предложивших сделать 31 декабря выходным днем.
Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным. Но переносить выходные постоянно кабмин не хочет.