Мафия УК? В Екатеринбурге хулиганы разрисовывают подъезды управляющей компании Александра Гладкова

В Екатеринбурге двое неизвестных в капюшонах расписали подъезд ул. Рассветная 6/2, нанеся на стену слова: "Гладков, ты наш депутат". Видео хулиганства опубликовал паблик "Инцидент Екатеринбург".

Александр Гладков является главой управляющей компании, под управлением которой находятся дом по ул. Новгородцевой, 13Б и в паркинг на ул. 40-летия Комсомола, 2г.

Как сообщает автор публикации, при попытке задержать подъездных художников, охранник был избит и порезан ножом. Как предполагает сам Гладков, данные действия являются местью со стороны одной из управляющих компаний, место которой он собирается занять. В комментариях ситуацию уже окрестили коммунальной мафией.

В связи с этим глава УК направился в полицию писать заявление. В УМВД по Екатеринбургу также сообщили, что проверят информацию о противоправных действиях злоумышленников, однако на данный момент, в ведомство не поступало никаких обращений от возможных пострадавших.