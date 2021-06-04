В Ростове Великом построят Всероссийский центр венчания и крещения

В Ярославской области создадут Всероссийский центр венчания и крещения, а также семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0" – с гостиницей и музеями. Местом строительства станет Ростов Великий.

Предполагается, что частный инвестор вложит в проект 1,6 млрд руб., соглашение об этом уже подписано на ПМЭФ между предпринимателем и правительством региона, передает "Коммерсант".

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что Ростов Великий "остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры".

В пресс-службе правительства области отметили, что инвестпроект "Ростов Великий – духовный центр России" был одобрен федеральным Минкультом и получил поддержку Патриарха Кирилла.