04 Июня 2021
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венчание, православное венчание, храм, церковь (2017) | Фото: www.pravmir.ru

В Ростове Великом построят Всероссийский центр венчания и крещения

В Ярославской области создадут Всероссийский центр венчания и крещения, а также семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0" – с гостиницей и музеями. Местом строительства станет Ростов Великий.

Предполагается, что частный инвестор вложит в проект 1,6 млрд руб., соглашение об этом уже подписано на ПМЭФ между предпринимателем и правительством региона, передает "Коммерсант".

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что Ростов Великий "остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры".

В пресс-службе правительства области отметили, что инвестпроект "Ростов Великий – духовный центр России" был одобрен федеральным Минкультом и получил поддержку Патриарха Кирилла.

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Теги: ростов великий, крещение, венчание, туризм, золотое кольцо



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