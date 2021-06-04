В первую десятку рейтинга состояния инвестиционного климата вошли три региона УрФО

Три субъекта Уральского федерального округа вошли в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2020 года. Презентация результатов прошла на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменская область заняла третье место, ХМАО на шестой строчке, а Челябинская область получила девятую позицию.

Возглавила рейтинг инвестпривлекательности субъектов Москва, на втором месте республика Татарстан. Четвертая позиция у Тульской области, а пятая – у республики Башкортостан.

"Рейтинг посчитан по итогам сложного года, прошедшего под знаком пандемии. В непростой ситуации оказались руководители субъектов РФ, предприниматели, граждане нашей страны. На поддержу бизнеса, столкнувшегося с резким падением выручки, были брошены значительные ресурсы как федерального центра, так и субъектов РФ. Так, по всем программа льготного кредитования в 2020 году было больше 1,5 трлн рублей", - рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

В этом году рейтинговый комитет принял решение объединить в одну позицию регионы, где средний индекс не превышает 1,5 пунктов.

"В одной группе может быть пять или семь регионов. Это важный результат, это успех работы региональных команд, которые занимались этим в ежедневном режиме и продолжают заниматься", - добавила она.