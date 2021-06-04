Алексей Вихарев провел он-лайн прием граждан: Решал, как спасти уток, переживал за детскую площадку, договаривался о вырубке опасных деревьев

Как спасти уток, что будет с детской площадкой в старом парке, кто и как вырубит опасные деревья, как организовать ремонт детского сада - этими вопросами озадачили избиратели во время он-лайн приема депутат городской думы Екатеринбурга Алексея Вихарева, передает корреспондент Накануне.RU.

О подробностях депутатского прием рассказал на своих страницах в соцсетях депутат Алексей Вихарев. "Первой позвонила заведующая детским садом № 161, он рядом с моей общественной приёмной на Эльмаше. Роза Александровна попросила помочь с ремонтом. Постараюсь помочь", - пишет депутат.

Жительница микрорайона Уктус Алена сообщила, что рядом с домами на улице Походной расположен парк, где много старых и больных тополей, которые в непогоду представляют опасность, в том числе, и для детей. "Договорились, что попрошу администрацию района отметить опасные ветви сигнальной лентой. Найду компанию, которая их спилит. Безопасность детей у меня в приоритете", - отмечает Вихарев.

Также депутат рассказал о том, что попробует найти решение по обновлению старой детской площадки в парке. "Жители очень хотят новую, современную. А также тротуары и пешеходные дорожки. Здесь помочь гораздо сложнее, чем с тополями. Есть инициативное бюджетирование, различные программы софинансирования. Готов помочь с документами, ходить по кабинетам, хлопотать, даже часть личных денег готов потратить", - обещает депутат.

При этом, Вихарев обращается к своим землякам, отмечая, что "90% успеха зависит от самих жителей, от их организованности, настойчивости, сплочённости". Депутат уверен, что "только совместная и сплочённая работа даёт результат".

В ответ на просьбу Зульфии из посёлка Садовый о переносе мусорной площадки подальше от проезжей части, Алексей Вихарев сообщает: "Направлю запрос региональному оператору, попробуем перенести контейнерную площадку. Российское экологическое общество в помощь," - пишет депутат.

Он-лайн прием депутат Алексей Вихарев провел сегодня, 4 июня, а 1 июня - в день защиты детей - при помощи народного избранника открыли детскую площадку во дворе домов на Баумана 13, 15 и Бабушкина, 24, о которой жители просили.

"При моей поддержке здесь появилась многофункциональная горка, спортивный комплекс с турниками и лестницами, карусель, уличный тренажер, скамейки. Устроили праздник двора с аниматорами, музыкой и аквагримом. Ещё один большой праздник для ребят провели во дворе дома по улице Стачек, 55", - сообщил Вихарев в соцсетях.