04 Июня 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Глава Минфина Силуанов: "Мало денег, мало денег… Деньги есть, и их много!"

Глава Минфина России Антон Силуанов не считает, что государство выделяет мало денег на ключевые статьи расходов. По его мнению, эти деньги просто надо эффективнее расходовать.

"Мало денег, мало денег… Деньги есть, их много! Дело не в деньгах, а в результате. С теми деньгами, которые у нас есть, многие страны добиваются больших и лучших результатов. Если мы деньги плюс немножко души чиновников приложим, то будет эффект", - заявил министр, выступая на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф, выступивший модератором встречи, согласился с Силуановым. Он указал на то, что в странах со сравнимым с российским уровнем расходов на здравоохранения продолжительность жизни на 3-5 лет больше. "Очевидно, что здесь есть огромные резервы", - отметил Греф.

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Теги: антон силуанов, деньги, бюджет, чиновники



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