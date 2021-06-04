Шамсутдинов доставлен в Тюмень для отбывания наказания

Рамиль Шамсутдинов, наказанный за расстрел сослуживцев, доставлен в Тюмень, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рамиль Шамсутдинов доставлен для отбывания наказания по месту своего жительства в исправительную колонию номер 2 Тюмени. После карантина (около двух недель) Рамиля сможет навестить отец. Мы, адвокаты Рамиля, также планируем навестить его в колонии", - написал в своём Instagram защитник Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Напомним, солдат-срочник получил 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкалье.