04 Июня 2021
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Экономика В России
офшоры, доллар, кораблик, отток капиталов (2015) | Фото: Getty Images / RapidEye

Минфин предлагает повысить налог на вывод денег в офшоры

Минфин изучает повышение налога на прибыль до 25-30% для компаний, которые злоупотребляют выводом средств за рубеж.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил Forbes, что ведомство прорабатывает несколько вариантов, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны.

Сазанов подчеркнул, что цели повысить налоги на прибыль для всех у властей нет. Сами по себе дивидендные выплаты он назвал нормальной практикой для бизнеса, которую нельзя ограничивать.

Но иногда речь идет о вопиющих злоупотреблениях, когда бизнес не реинвестирует даже на уровне амортизации, то есть из экономики выкачиваются ресурсы, пояснил замминистра.

По его словам, повышенную ставку налога на прибыль организаций могут ввести, только если объем дивидендных выплат этой организации превышает "разумные значения".

Ранее в Госдуме выражали недовольство разновекторной политикой правительства в сфере деофшоризации экономики, от спикера ГД прозвучало предложение не давать льготные и субсидированные кредиты офшорным компаниям.

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Теги: минфин, офшоры, налог на прибыль



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