Алексей Орлов: "Дорожные разметки в Екатеринбурге должны быть обновлены до 30 июня"

Глава уральской столицы Алексей Орлов распорядился, чтобы работы по нанесению разметки на магистралях города были завершены раньше срока, а именно до 30 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"В первую очередь, это важно с точки зрения повышения безопасности на дорогах для пешеходов и других участников дорожного движения. И, конечно, улично-дорожная сеть с нанесенной дорожной разметкой смотрится совершенно по-другому", – резюмировал Алексей Орлов.

На данный момент выполнено только 70% работ от общего количества работ, запланированных в текущем году. Таким образом, разметка появилась на 302 улицах города, всего обработано 793 пешеходных перехода. Еще 575 остановок общественного транспорта приведены в соответствие с требованиями безопасности в части разметки, что составляет 51 % от плана, а доля нанесенного термопластика более чем в два раза превышает прошлогодние показатели и составляет 38%.

Напомним, что в текущем году планируется нанести 207 тыс. квадратов разметки: 1 тыс. 124 пешеходных перехода, 212 из которых находятся вблизи общеобразовательных учреждений, 401 участок улиц общей протяженностью 503 км. и 1 тыс. 128 остановок общественного транспорта. Все работы выполняются в вечернее и ночное время, когда автомобильный трафик минимален.