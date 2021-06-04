США могут подготовить кибероперации против хакеров в России

Киберкомандование вооруженных сил США может провести наступательные кибератаки на российских хакеров из-за участившихся взломов американских компаний, сообщает NBC News.

Правительство США намерено рассматривать хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей как угрозу национальной безопасности. Отмечается, что вирусы-вымогатели нанесли серьезный экономический ущерб, пишет Regnum.

Приказ о подготовке наступательной операции может отдать президент США Джо Байден в случае, если на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве не будет достигнуто взаимопонимание по вопросу кибербезопасности.

Ранее о том, что российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден. При этом глава Штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.

Напомним, что предположительно нефтепровод подвергся атаке хакерской группы DarkSide. Программа- вымогатель блокируют файлы, после чего следует требования об оплате за восстановление данных и работы системы. Из-за кибератаки трубопровод простаивал, что привело к повышению оптовых цен на бензин в Штатах.