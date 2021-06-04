Мордашов: "Мы хотим, чтобы предприниматели были жадными"

Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов прокомментировал обвинения со стороны представителей правительства в жадности.

"Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей - это несколько странно. Все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, хотят больше. Мы хотим, что бы предприниматели были жадными. Это хорошо – хотеть большего. Если люди в рамках закона хотят большего и делают для этого что-то – это нормально, это хорошо", - заявил бизнесмен, выступая на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

"Бывает, меня приглашают на совещание по балансированию цен и в тот же день приглашают на обсуждение инвестиционной привлекательности. И то, и другое делается совершенно искренне и часто это обсуждают одни и те же люди, - удивился Мордашов. - Может стоит активнее вести диалог? Нет единой, правильной точки зрения. Но наверное стоит искать этот консенсус".

Участники мероприятия не единожды вспоминали слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о "нахлобучивании" металлургами государства на 100 млрд, а также слова премьер-министра России Михаила Мишустина о жадности предпринимателей, завышающих цены без видимой на то причины.