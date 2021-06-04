В центре Екатеринбурга ко Дню города построят амфитеатр и искусственный водоем

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать подготовку к Третьему Евразийскому фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера". Он будет приурочен к 298-летию уральской столицы.

Как рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова, нынешним летом зеленый оазис появится на Площади 1905 года. Для его создания дизайнеры используют десятки видов деревьев, трав и цветов, садовых материалов и скульптурных композиций. А все выставленные растения сразу после завершения фестиваля будут высажены на улицах Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, часть новшеств организаторы "Атмосферы" держат в секрете, но уже сейчас можно сказать о планах по созданию амфитеатра и даже небольшого водоема на Площади 1905 года. Здесь же будут разнообразные зоны активностей для жителей и гостей Екатеринбурга: интерактивные лекции, зоны релаксации, фотосессии и фудкорт на открытом воздухе.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 августа 2021 года.