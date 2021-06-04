04 Июня 2021
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Экономика Санкт-Петербург Краснодарский край
вино, корзина, виноделие, кубанское вино (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экспорт кубанского вина Краснодарский край увеличил с начала 2021 года на четверть

В рамках ПМЭФ-2021 накануне прошла дискуссия «Правила виноделов. Новые горизонты российского экспорта» на стенде Краснодарского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. В обсуждении приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, руководитель Роскачества Максим Протасов, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.

Обсуждали развитие отрасли виноделия страны и поставок российского вина за рубеж. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что за прошедшие два года в сфере поддержки отрасли произошли заметные изменения. В частности, как отметил губернатор, важно ,что "пришло понимание, что вино нужно продвигать как продукт".

кондратьев, пмэф, краснодарский край, винный патриотизм(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Созданы серьезные преференции для производителей. Теперь только вино из российского виноматериала может называться российским. Еще один важный момент – защита виноградопригодных земель. Сегодня уже выведено из оборота застройки 40 тыс. га. Конечно, строительная отрасль недополучила миллиарды. Но мы выигрываем в развитии и виноградарства, и виноделия, и санаторно-курортной отрасли. Значимо и то, что соотношение цены и качества на мировых рынках на стороне российского вина. Надо просто продвигать его на зарубежные прилавки. У покупателей должна быть возможность выбирать", – уверен Вениамин Кондратьев.

Что касается производимого в крае кубанского вина, то это уже региональный продукт, которые успешно поставляется на экспорт. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, сегодня его поставляют в 18 стран. В 2020 году, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, региону удалось увеличить его экспорт на 17%. Рост за первый квартал 2021 года – 25%. Всего виноделы поставили более 135 тыс. декалитров продукции.

вино, корзина, виноделие, кубанское вино(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Борис Титов в ходе дискуссии отметил, что сегодня стало выгодно инвестировать в российское виноделие.

"На международных конкурсах мы получаем много наград. «Абрау-Дюрсо» получило 34 мировые награды, из них 5 золотых. Надо вкладываться в развитие винодельческих институтов, гидов", – сказал Борис Титов.

Максим Протасов отметил, что, по его мнению, продукт нельзя отправлять на экспорт, не убедив собственных потребителей в качестве отечественного вина. Также он подчеркнул ,что данный диспут "неслучайно проходит на стенде Краснодарского края".

"Вино – это и культура, и философия, и бренд страны. У нас создан департамент по продвижению российского продукта. Есть винный гид РФ – это популярный ресурс", – отметил Максим Протасов.

виноград, вино,кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Краснодарский край планирует поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции.

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Теги: вениамин кондратьев, виноделие, пмэф, экспорт вина, кубанское вино



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