Экспорт кубанского вина Краснодарский край увеличил с начала 2021 года на четверть

В рамках ПМЭФ-2021 накануне прошла дискуссия «Правила виноделов. Новые горизонты российского экспорта» на стенде Краснодарского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. В обсуждении приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, руководитель Роскачества Максим Протасов, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.

Обсуждали развитие отрасли виноделия страны и поставок российского вина за рубеж. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что за прошедшие два года в сфере поддержки отрасли произошли заметные изменения. В частности, как отметил губернатор, важно ,что "пришло понимание, что вино нужно продвигать как продукт".

"Созданы серьезные преференции для производителей. Теперь только вино из российского виноматериала может называться российским. Еще один важный момент – защита виноградопригодных земель. Сегодня уже выведено из оборота застройки 40 тыс. га. Конечно, строительная отрасль недополучила миллиарды. Но мы выигрываем в развитии и виноградарства, и виноделия, и санаторно-курортной отрасли. Значимо и то, что соотношение цены и качества на мировых рынках на стороне российского вина. Надо просто продвигать его на зарубежные прилавки. У покупателей должна быть возможность выбирать", – уверен Вениамин Кондратьев.

Что касается производимого в крае кубанского вина, то это уже региональный продукт, которые успешно поставляется на экспорт. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, сегодня его поставляют в 18 стран. В 2020 году, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, региону удалось увеличить его экспорт на 17%. Рост за первый квартал 2021 года – 25%. Всего виноделы поставили более 135 тыс. декалитров продукции.

Борис Титов в ходе дискуссии отметил, что сегодня стало выгодно инвестировать в российское виноделие.

"На международных конкурсах мы получаем много наград. «Абрау-Дюрсо» получило 34 мировые награды, из них 5 золотых. Надо вкладываться в развитие винодельческих институтов, гидов", – сказал Борис Титов.

Максим Протасов отметил, что, по его мнению, продукт нельзя отправлять на экспорт, не убедив собственных потребителей в качестве отечественного вина. Также он подчеркнул ,что данный диспут "неслучайно проходит на стенде Краснодарского края".

"Вино – это и культура, и философия, и бренд страны. У нас создан департамент по продвижению российского продукта. Есть винный гид РФ – это популярный ресурс", – отметил Максим Протасов.

Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Краснодарский край планирует поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции.