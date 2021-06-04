04 Июня 2021
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Экономика В России
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

82% бедных россиян – это семьи с детьми – Минтруд

82% бедных в России – это семьи с детьми, сообщил на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ глава Минтруда Антон Котяков.

Министр отметил, что сейчас социальные выплаты бедным россиянам ведутся "без анализа финансового состояния семьи", и этим в правительстве не довольны.

"Выплаты должны получать те, кто реально в этом нуждается. Сейчас несколько выплат уже работают по этому принципу. С 1 июля по такому принципу будет работать выплата семьям с одним родителем, например", - отметил Котяков.

Он добавил, что сейчас дорабатывается возможность использования маткапитала через мобильное приложение банка.

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Теги: минтруд, антон котяков, семьи с детьми, выплаты



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