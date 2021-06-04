04 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Жителя Челябинска задержали в МФЦ при попытке продать чужую квартиру за 2,7 млн рублей

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на мошенничество с жильем. Мужчина пытался продать квартиру, которая ему не принадлежала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемый получил от неустановленного лица ключи и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, и разместил объявление о продаже квартиры за 2 млн 700 тыс. руб. Также он купил поддельный паспорт и документы, дающее право на продажу недвижимого имущества.

Когда он пришел в МФЦ, чтобы оформить сделку купли-продажи, сотрудники заметили поддельный паспорт и сообщили об этом в полицию.

В настоящий момент мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Теги: МФЦ, квартира, мошенничество,



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