"Ангарский маньяк" получил еще почти десять лет колонии

Ангарский городской суд приговорил к 9 годам 8 месяцам лишения свободы "ангарского маньяка" Михаила Попкова, сообщает пресс-служба суда. Он признал вину еще в двух новых убийствах.

По версии следствия, в 1995 году в лесном массиве около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" города Ангарска - другую женщину, тело которой до сих пор не найдено.

По совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного 10 декабря 2018 года, Попкову окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания мл. лейтенанта милиции.

В июле прошлого года СКР возобновил расследование дела Попкова, который ранее был признан виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. В связи с новыми признательными показаниями Попкова этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе он дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.

Напомним, в январе 2015 года Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин.Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.