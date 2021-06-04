Возвращение движения поездов между станциями Пермь I - Пермь II оценили в 586 миллионов

Возвращение движения поездов между станциями Пермь I – Пермь II оценено в десятки миллионов. Инфраструктуру планируют обустроить за счёт денег на запуск по набережной Камы в столице края скоростного трамвая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Губернатор внёс в законодательное собрание поправки в бюджет на 2021-23 гг. В них – траты на строительство двух платформ высокого типа – "Ул. Попова" и "Станция Пермь I". Согласно документам к проекту бюджета, планируется, что участок Пермь I – Пермь II станет частью проекта "пермского наземного метро". Оценочная стоимость строительства платформ — 586 млн руб., уточняет "Ъ-Прикамье". Финансировать строительство инфраструктуры предлагается совместно с ОАО "РЖД". Региональные власти готовы предоставить железнодорожной компании субсидию: 93 млн руб. в 2022 г. и 200 млн руб. – в 2023-м. Предполагается, что вторую часть необходимых средств предоставит РЖД. Построить объекты планируется к 2023 г. Поправки рассмотрят на июньском заседании краевого парламента.

Отметим, что источник финансирования строительства инфраструктуры — расходы на проект экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова по запуску на набережной Камы скоростного трамвая. После смены губернатора новый глава региона Дмитрий Махонин не исключал, что железнодорожное движение на этом участке может быть восстановлено в рамках проекта "Пермское наземное метро".

Напомним, "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск, – первая часть "наземного метро", начали курсировать между городами 1 сентября 2020 г. Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.