04 Июня 2021
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Общество Свердловская область
первоуральск карантин мобильный пост дпс (2020) | Фото: Накануне.ru

В свердловской ГИБДД пообещали тотальные проверки и новые методы контроля

В Свердловской области пройдут масштабные рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
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Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, уже с вечера пятницы в регионе начнутся тотальные проверки транспорта. Мероприятия пройдут во всех городах Среднего Урала: сотрудники ГИБДД будут контролировать въезды и выезды из населенных пунктов, приближены к местам отдыха свердловчан, а отдельные экипажи ДПС выедут в отдаленные территории.

Как отметили в ведомстве, теперь такие мероприятия будут проходить в регионе на постоянной основе. Сейчас прорабатывается вопрос о применении новых методов контроля за дорожным движением, в том числе скрытых.

Напомним, недавно глава свердловской ГИБДД Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры из-за нескольких резонансных аварий. В надзорном ведомстве также поставили вопрос об увеличении постов ДПС в центральной части Екатеринбурга - как месте наибольшего сосредоточения жителей и гостей города.

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Теги: ГИБДД, рейды, проверки



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