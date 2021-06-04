04 Июня 2021
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Политика В России
Андрей Макаров на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Бизнес-завтрак Сбера на ПМЭФ: "Третий день форума – еще никого не арестовали"

Глава думского комитета по бюджету и налогам, "единоросс" Андрей Макаров раскритиковал ситуацию с инвестклиматом в России. На деловом завтраке Сбера на ПМЭФ он заявил: "Нельзя постоянно жить на государственных инвестициях, а частных инвестиций не будет, если не будет инвестклимата. Вот у нас третий день форума – еще никого не арестовали, уже успех. Но вот Майкл Калви не приехал".

Хотя Макаров и похвалил правительство, он выразил недовольство первым вице-премьером Андреем Белоусовым, припомнив ему слова про "нахлобучивание" государства металлургами: "Вопрос о том, кто кого нахлобучил, не способствует развитию инвестиционного климата. Скорее это напоминает разборки из 90-х двух хозяйствующих субъектов".

Прошелся Макаров и по бизнесменам: "Есть еще жадность. Мы тут же стали обсуждать – рыночное ли это выражение или нет, прозвучавшее из уст премьера. Так вот иногда это уже не рынок - это мародерство".

В заключении своего выступления Макаров предложил пригласить на следующий завтрак Сбера главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.  

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Теги: андрей макаров, пмэф, инвестклимат



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