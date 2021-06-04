04 Июня 2021
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ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

В Красноярске проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере

В Красноярске проверяется информация о возможном массовом отравлении детей в пришкольном лагере.

3 июня к медикам обратились родители шести детей, которым стало плохо. Отмечается, что необходимости в госпитализации детей не было, у них взяли анализы. Прокуратура начала проверку, пишет Regnum.

В апреле 60 человек обратились за медицинской помощью после вспышки острой кишечной инфекции в школе в городе Олонец в Карелии. Из них 59 – ученики младших классов и один взрослый – сотрудник пищеблока. У заболевших выявлен норовирус 2 генотипа.

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Теги: детский лагерь, дети, отравление



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