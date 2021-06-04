04 Июня 2021
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ПМЭФ-2019, Виталий Мутко (2019) | Фото: Накануне.RU

Мутко: В Челябинской, Тульской областях и на Сахалине начинается финансирование строек через инфраструктурные облигации 

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках Петербургского инвестиционного форума рассказал, что в России начинает действовать принципиально новый вид финансирования для строительной отрасли. Речь идет о выпуске специальных инфраструктурных облигаций, документы по новому механизму подали сейчас около 20 регионов.

Пилотные проекты запускаются в Челябинской, Тульской, Сахалинской области.

Через банк, как объяснил Виталий Мутко, планируется привлечь до 150 млрд рублей в развитие территорий, по программам пойдет финансирование строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Деньги будут выдаваться на проекты на срок до 15 лет под льготную ставку.

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Теги: Виталий Мутко, ДОМ.РФ, инфраструктурные облигации, ПМЭФ-2021 



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